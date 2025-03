Florian Thauvin sur le toit du monde, c'est fou ‍!

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Dans un nouveau rapport, l’Observatoire du football CIES a publié sa liste des 100 meilleurs attaquants. Autrement dit, les meilleurs joueurs offensifs capables de créer et de finir les actions. Un classement qui met à l’honneur Florian Thauvin.

Depuis 2012, l’Observatoire du football CIES publie des rapports hebdomadaires, lesquels mettent en exergue une analyse approfondie du football professionnel sous divers angles. L’objectif est de mettre en avant, généralement sous forme de classement, les qualités des joueurs et de leurs clubs. Cette semaine, le CIES s’est penché sur les meilleurs attaquants dits polyvalents, soit ceux qui sont autant capables d’être à la construction d’une action qu’à sa conclusion. Si ce classement des 100 meilleurs offensifs tout-terrain est dominé par des joueurs de classe mondiale comme Michael Olise (1er), Lamine Yamal (2e) ou Florian Wirtz (3e), on peut aussi y trouver des joueurs plus insoupçonnés. C’est par exemple le cas d’un certain Florian Thauvin, parfois oublié depuis son départ de l’Olympique de Marseille.

Florian Thauvin, deuxième en Serie A

Non, vous ne rêvez pas, Florian Thauvin fait bel et bien partie d’un classement des meilleurs attaquants au monde si l'on se fie à ce classement. Le plus pertinent toutefois est de le mettre en perspective avec le classement de la Serie A. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, qui évolue désormais à l’Udinese, est le 32e meilleur offensif tout-terrain de ce classement... mais le deuxième meilleur du championnat italien. Une prouesse pour celui qui connait une véritable renaissance depuis son retour sur le sol européen en 2022. Auteur de 9 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, le champion du monde 2018 rayonne.

D’ailleurs, il est le 9e joueur le plus âgé de ce classement, derrière des immenses stars comme Mohamed Salah ou Karim Benzema. Encore une preuve que faire partie de cette liste, au milieu de joueurs de classe mondiale, doit être une fierté pour lui.