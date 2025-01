Rudi Garcia ou Thierry Henry, la Belgique en plein doute

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

Le sélectionneur Domenico Tedesco est en grand danger avec la Belgique, dont la fédération pense à deux entraîneurs français pour la suite des évènements : Thierry Henry… mais aussi Rudi Garcia.

Troisième de son groupe de Ligue des Nations avec neuf points de retard sur l’Italie et l’Equipe de France, la Belgique n’est pas dans une forme éblouissante. Eliminée par les Bleus dès les 8es de finale lors du dernier Euro, la sélection entraînée par Domenico Tedesco pourrait changer de coach dans les semaines ou les mois à venir. L’ancien entraîneur du RB Leipzig est en grand danger, les résultats ne plaidant pas en sa faveur, pas plus que l’avis de certains cadres du vestiaire qui réclament du changement.

Thierry Henry et Rudi Garcia en tête de la short list pour la succession de Domenico Tedesco https://t.co/XSXtt656Il pic.twitter.com/9GN9IhxiEV — Le Soir (@lesoir) January 15, 2025

Un mécontentement entendu par les dirigeants de la fédération belge, lesquels explorent plusieurs pistes pour succéder à Domenico Tedesco. Deux entraîneurs français sont dans le viseur de la fédération belge, dont Thierry Henry, ex-adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges. Le profil de l’ex-consultant de Prime Video plait énormément à la Belgique et il y a de quoi être séduit après le superbe parcours de l’Equipe de France olympique l’été dernier. Mais selon les médias belges HLN et Le Soir, un autre entraîneur tricolore est en lice pour le banc de la Belgique et c’est une surprise : Rudi Garcia.

La Belgique doit choisir entre Henry et Garcia

Libre depuis son départ de Naples en 2023, celui qui est également passé par l’OM, l’OL et Al-Nassr lors des cinq dernières années, est un candidat sérieux aux yeux des décideurs belges. Ceux-ci vont maintenant devoir trancher entre trois possibilités, celle de continuer avec Domenico Tedesco ou alors faire un choix entre Rudi Garcia et Thierry Henry. Les deux entraîneurs français pourraient également être tentés de refuser les approches de la Belgique, voyant que la place va se libérer dans un an et demi en Equipe de France même si le grandissime favori est bien sûr Zinedine Zidane. Les entraîneurs français ont en tout cas du talent et ce ne sont pas nos voisins belges qui vont nous contredire.