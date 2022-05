Théo Hernandez ringardise Messi et Weah, quel exploit !

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, Théo Hernandez a inscrit le but de l’année en Italie lors du match entre l’AC Milan et l’Atalanta Bergame (2-0).

Homme fort de l’AC Milan cette saison, Théo Hernandez a inscrit un but aussi important que magnifique dans la course au titre. En effet, tandis que le club lombard file vers un 19e titre de champion d’Italie, l’international français a marqué un but sensationnel en parcourant 80 mètres balle au pied à la vitesse de l’éclair avant de marquer. Un but qui a choqué San Siro, les coéquipiers et de Théo Hernandez et la presse italienne au lendemain du succès de l’AC Milan contre l’Atalanta (2-0). Ce lundi, les compliments pleuvent au sujet du latéral gauche de l’Equipe de France. Le but de Théo Hernandez est comparé à certains chefs d’œuvre de Lionel Messi ou encore de Georges Weah, c’est dire si la mobylette de l’AC Milan a marqué les esprits. En effet, dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport évoque « un but à la Georges Weah » pour Théo Hernandez, dont le but face à l’Atalanta Bergame va sans conteste entrer « dans la galerie des plus beaux buts des Rossoneri à ce jour », un sacré hommage pour Théo Hernandez.

Un but à la Weah, un talent digne de Messi

Le Corriere dello Sport évoque de son côté un mixe entre « technique et puissance » pour le défenseur de l’AC Milan, dont les qualités offensives ne faisaient déjà aucun doute avant ce but, mais qui ont de nouveau été mis en évidence face à l’Atalanta Bergame dimanche soir. « J'ai commencé avec le ballon au pied pour aller jusqu'au but de l'adversaire et un grand but en est sorti, le plus important de ma vie, mais le mérite en revient à nos supporters et à tous ceux qui ont travaillé pour en arriver là. Aujourd'hui, c'était la première fois que mon fils venait me voir, c'était magnifique » a analysé Théo Hernandez tout en décontraction au micro de DAZN après le match. Bluffé par le but incroyable de son partenaire, Mike Maignan l’a de son côté comparé à Lionel Messi, rien que ça. « Même Messi n'a jamais fait ça » a lancé le gardien de but de l’AC Milan. Théo Hernandez peut profiter de ce moment, il ne sera peut être pas souvent comparé à des légendes telles que Weah ou Messi. Mais pour le coup, il l’a bien mérité dimanche soir.