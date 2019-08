Serie A : Ribéry promet de ne pas faire trop d’ombre à Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A, Foot Europeen.

En fin de saison dernière, et après douze exercices plus ou moins réussis sous le maillot du Bayern Munich, Franck Ribéry a quitté son deuxième pays, l’Allemagne.

À 36 ans, l’attaquant était donc dans l'obligation de se trouver un nouveau point de chute. Et après quelques semaines de réflexion, le Français a choisi de rejoindre la Fiorentina. Mercredi, le Kaiser a effectivement paraphé un contrat de deux ans, assorti d’un salaire de quatre millions d’euros. Avant de découvrir un nouveau championnat, la Serie A, et une nouvelle nation, l’Italie, Ribéry a été présenté à la presse. Lors de sa conférence, il a expliqué son choix, tout en rejetant quelque peu son statut de nouvelle star aux côtés de Cristiano Ronaldo, arrivé à la Juventus il y a un an.

« J'ai senti une grande confiance. C'est pour ça que je suis là. On a longtemps discuté avec ma famille et mes proches. Au final, on a trouvé une solution. Je suis très content d'être venu ici à Florence. J'ai senti que les dirigeants étaient très motivés pour que je joue pour la Fiorentina. Je suis venu ici en Serie A car c'est un grand championnat avec de grands clubs, de grandes équipes. Je suis venu pour aider la Fiorentina, pas pour concurrencer Cristiano Ronaldo. Je veux aider le club. Le football, c'est ma vie. J'ai un amour spécial pour le foot. C'est pour ça que je voulais absolument rester en Europe. J'ai eu la chance de trouver un club comme la Fiorentina », a lancé Ribéry, qui espère désormais imiter Francesco Totti, une autre idole du championnat italien, en jouant jusqu’à plus de 40 ans au plus haut niveau.