Serie A : Reprise des entrainements collectifs le 18 mai

Dans : Serie A.

Dans une allocution prononcée ce dimanche soir, le Premier Ministre Giuseppe Conte a annoncé de nouvelles mesures pour l’Italien, qui voit enfin une décrue significative à propos des nouveaux cas et des décès liés au Covid-19. Le déconfinement progressif débutera le 4 mai, avec toujours des mesures de distanciation sociale appliquée. Les commerces de type bars et restaurants ne pourront pas ouvrir avant le 1er juin.

Concernant le football, la reprise des entrainements est autorisée à partir du 4 mai, et les entraînements collectifs sont permis à partir du 18 mai, si les mesures précédentes ont bien été appliquées et qu’il n’y a pas de nouveaux cas. Un premier pas vers la reprise des matchs, qui ne pourra de toute façon pas avoir lieu avant le mois de juin, et se fera de toute façon à huis-clos pendant plusieurs mois. En revanche, le retour dans les écoles a été définitivement abandonnée, et la rentrée se fera donc en septembre.