Naples champion, un mort et plus de 200 blessés

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

La nuit du sacre a été compliquée à Naples, avec de nombreux incidents qui ont gâché les célébrations du titre historique du Napoli.

Voilà 33 ans que Naples attendait d’être sacré champion d’Italie. Souvent placé mais jamais gagnant, le Napoli a survolé la Série A cette saison et en a logiquement été récompensé ce jeudi soir à la faveur de son match nul à Udine. Le match était aussi suivi dans les travées du stade Diego Armando Maradona sur des écrans géants, et toute l’enceinte, puis la ville, ont explosé au moment du coup de sifflet final. La fête a débouché malheureusement sur des débordements. Une personne est morte, touchée par balle dans le quartier de la Piazza Volturno, dans les célébrations, sans que l'on sache réellement si c'était lié à la célébration du titre ou à un règlement de compte.

L’homme a été blessé et emmené à l’hôpital, mais les médecins n’ont pas pu le sauver. Une femme, renversée par une voiture pendant les célébrations, est actuellement entre la vie et la mort en raison d'un sévère traumatisme crânien. Et plus de 200 personnes ont été blessées, par des tirs ou des bagarres qui ont fait suite aux festivités un peu trop débordantes. De nombreuses blessures à la main causées par des pétards ont été signalées, mais aussi plusieurs traumatismes crâniens ou autres blessures liées à des chutes. Les supporters du Napoli sont souvent montés en nombre sur des véhicules ou des monuments, avec d’inévitables problèmes liés à la gravité inhérente.

This is Napoli 🎇🔵🤯 pic.twitter.com/qfkAEfHp3J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2023

La fête a aussi été gâchée à Udine, où se déroulait le match de Naples. Puisque de nombreux supporters visiteurs ont été frappés par des Ultras de l’Udinese alors qu’ils célébraient le titre, sur la pelouse ou en dehors du stade. La police a ensuite réussi à séparer les deux camps pour permettre à tout le monde de renter au pied du Vésuve ce vendredi midi.