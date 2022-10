La Juve redessine le plan de carrière de Zidane

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

En grande difficulté depuis le début de la saison, Massimiliano Allegri n’est pas certain de conserver son poste dans les prochaines semaines. La presse italienne croit savoir que la Juventus Turin envisage un changement d’entraîneur, avec la piste Zinedine Zidane en priorité.

En s’inclinant sur le terrain du Maccabi Haïfa (2-0) mardi, la Juventus Turin a considérablement diminué ses chances de qualification. Les Bianconeri, relégués à cinq points du Paris Saint-Germain et du Benfica Lisbonne dans le groupe H, ne devraient pas disputer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions cette saison. Il s’agirait d’un énorme échec pour le cador italien. Pas sûr que Massimiliano Allegri résiste à un tel fiasco sachant que l’équipe ne va pas beaucoup mieux en Serie A.

Voir (entre autres) Allegri entraîner la Juve à l’aube de 2023, voir Sandro toujours titulaire avec son niveau catastrophique ou encore Bonucci. Ce club est tellement ringard par rapport a ce que demande le football moderne. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) October 8, 2022

La Juventus Turin occupe seulement la huitième place à 10 points du leader napolitain. Et l’impression laissée dans le jeu ne fait qu’alimenter les critiques subies par l’entraîneur. En effet, la presse italienne n’épargne pas Massimiliano Allegri et parle d’un possible changement de coach. Malgré le soutien du président Andrea Agnelli, l’entraîneur turinois se retrouve sur la sellette et des noms de potentiels successeurs commencent à circuler dans les médias. Celui d’Antonio Conte, dans la dernière année de son contrat à Tottenham, est notamment cité même si les Spurs tentent de prolonger son bail.

Zidane sera difficile à convaincre

On apprend aussi via plusieurs médias comme Calciomercato que Zinedine Zidane représente la priorité de la Juventus Turin. Rappelons que le Français, libre depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, a publiquement évoqué son souhait de devenir sélectionneur de l’équipe de France. L’ancien meneur de jeu semble attendre la décision de la Fédération Française de Football concernant Didier Deschamps, en fin de contrat après le Mondial 2022. Reste à savoir si la Juventus Turin, l’un de ses anciens clubs en tant que joueur, saura le convaincre de modifier son plan de carrière.