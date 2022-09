La Juve coule, Allegri fait face à la tempête

Dans : Serie A.

Par Marc Verti

Poussé vers la sortie par une partie des supporters de la Juventus, Massimiliano Allegri persiste et clame son importance au sein de la Vieille Dame. L’entraîneur Italien continue de croire en sa réussite à Turin.

Après une saison 2021/2022 compliquée, la Juventus voulait se relancer et reconstruire une équipe solide afin de reconquérir le trône en Serie A et de redevenir une formation compétitive en Ligue des Champions. Finalement, la réalité du terrain est tout autre et la Juventus peine à maintenir ses ambitions. Défaits deux fois de suite en C1 et seulement huitième du championnat italien avec deux petites victoires en six rencontres disputées, les joueurs turinois vivent un début de saison catastrophique. Massimiliano Allegri est le premier à être pointé du doigt et son poste d'entraîneur fait déjà débat au sein des supporters italiens. Pourtant, malgré la tempête, le capitaine du navire Bianconeri est persuadé de pouvoir sauver le club. En conférence de presse, après la défaite de la Juve contre le Benfica, Allegri a déclaré qu’il était l’homme de la situation. « Je ressens une partie de la solution, je dois trouver une solution. Quand je suis revenu, j'ai pensé qu'il faudrait du temps pour construire. Malheureusement, je ne pensais pas que nous pourrions perdre deux matchs d'affilée. L'important est de bien faire et de rester en Ligue des champions. Ces défaites sont ennuyeuses, mais il est inutile de trop parler maintenant » a avoué le technicien italien.

Allegri voit la Juve se relever en C1

Si la Juventus est déjà mal embarquée en championnat, la situation est pire en Ligue des Champions. La Veille Dame est dernière de son groupe après les défaites face à Paris et Lisbonne. Pourtant, Allegri ne perd pas espoir. « Je n'avais jamais perdu deux matchs dans la phase de groupes de la Ligue des champions auparavant, mais il y a une première fois pour tout. Il ne sert à rien d'être inquiet, il suffit de se concentrer et de travailler. Ce sera certainement compliqué, mais tout n'est pas perdu » a expliqué l’ancien coach de l’AC Milan à Sky Sports Italia. S’il veut sauver sa tête à la Juve, Allegri devra réaliser un sans-faute lors des quatre prochains matchs de C1 pour qualifier la Juve en huitièmes de finale.