Juventus : Le boss c'est Cristiano Ronaldo, il le dit haut et fort

Comme la plupart des clubs européens, la Juventus s’apprête à vivre un mois chargé, entre le championnat et le début de la Ligue des Champions.

Lors de cette période charnière pour la suite de la saison, le club de Turin pourra notamment compter sur Cristiano Ronaldo. Auteur de six buts lors de ses trois derniers matchs, dont un quadruplé face à la Lituanie avec le Portugal mardi dernier (5-1), l’attaquant de 34 ans est effectivement en grande forme. Cela tombe bien puisque Maurizio Sarri compte bien l’intégrer au coeur de son équipe.

« Cristiano Ronaldo ? Il fait la différence, il est le joueur le plus fort du monde et on doit lui donner de la liberté. Celui qui joue avec lui doit l'aider », a balancé, en conférence de presse, l’entraîneur de la Juve, qui espère que CR7 lui rendra cette confiance sur le terrain, que ce soit contre la Fiorentina ce week-end en Serie A ou face à l’Atletico mercredi prochain en C1.