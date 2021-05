Juventus : Cristiano Ronaldo s'en va, un scoop fracassant

Dans : Serie A.

Cristiano Ronaldo a fait appel à une entreprise de déménagement pour déplacer ses voitures de luxe, de la même manière qu'à son arrivée à Turin en 2018. Les images affolent le net.

Grâce à son succès face à l'Inter Milan, la Juventus a conservé des chances de terminer dans le top 4, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Mais rien n'est fait pour les Turinois, bien au contraire, puisque le Milan AC compte actuellement un point d'avance à une journée de la fin. Virtuellement, la Vieille Dame disputerait l'Europa League la saison prochaine. Une situation inconcevable, surtout pour Cristiano Ronaldo. Buteur en deux temps sur penalty contre le rival intériste, le Portugais semble pourtant de plus en plus loin de Turin. De nombreuses rumeurs évoquent un départ de CR7, et une absence de C1 la saison prochaine scellerait probablement l'avenir du quintuple ballon d'Or. Ce lundi, c'est un nouveau détail lourd de sens qui fait beaucoup parler en Italie.

Un déménagement secret pour CR7 ?

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux est devenue virale. Elle montre plusieurs voitures de luxe appartenant au joueur de la Juventus être chargées dans un camion de déménagement, de la même manière qu'elles sont arrivées à Turin en même temps que CR7 en 2018 lorsque la star portugaise est arrivée du Real Madrid. Simple rumeur il y a encore quelques semaines, le départ de l'attaquant semble de plus en plus crédible. Mais alors vers où Cristiano Ronaldo pourrait bien décider de s'installer ? Peu de clubs sont en mesure d'assumer son salaire XXL. Parmi eux, le PSG et Manchester United paraissent les mieux armés. Concernant la piste parisienne, l'avenir de Kylian Mbappé et Lionel Messi joueront un rôle capital dans l'éventuelle arrivée de CR7 à Paris. Sa propre mère n'hésite pas à se livrer sur sa prochaine destination, imaginant CR7 de retour au Sporting. Bien que le départ du Portugais n'ait pour l'heure rien d'officiel, il paraît de plus en plus inéluctable, et sa future destination sera probablement l'un des feuilletons de l'été.