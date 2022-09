Juve : Di Maria déjà prêt à claquer la porte

Dans : Serie A.

La Juventus se trouve dans une situation assez périlleuse, que ce soit sportivement ou sur le marché des transferts. Pas mal de joueurs devraient quitter le navire dès l'été prochain.

Depuis quelques saisons maintenant, la Juventus est en chute libre. La Vieille Dame a du mal à renouveler son effectif avec des joueurs au niveau de son institution. Cet été, les Bianconeri ont néanmoins fait le job pour se renforcer correctement. Et la Juve n'a pas manqué de signer des joueurs en fin de contrat. Angel Di Maria a notamment rejoint le Piémont pour un contrat d'une saison seulement. D'ailleurs, l'ancien joueur du PSG n'a apparement pas prévu de faire de vieux os en Serie A. C'est en tout cas ce que rapporte Tutto Mercato Web.

Di Maria, un tour et puis c'est tout ?

Le média italien affirme que Di Maria ne compte pas rester à la Juve l'été prochain. Pareil pour Adrien Rabiot, dont le contrat expire lui aussi en juin prochain. Tutto Mercato Web rajoute que le seul joueur à pouvoir être convaincu de rester chez les Bianconeri est Leandro Paredes. Mais le joueur appartient toujours au PSG et la Juve devra débourser plus de 20 millions d'euros pour se l'offrir, ce qui ne parait pas du tout évident pour les caisses du club italien. Si la Juve sait donc qu'elle va devoir faire certains sacrifices lors du prochain mercato estival, la direction piémontaise est déjà au travail sur certains dossiers. C'est le cas pour Grimaldo (Benfica) ou encore Evan Ndicka (Eintracht Francfort), qui sont très appréciés par la direction de la Juve. En attendant d'en savoir plus son ses prochaines fenêtres de mercato, la Vieille Dame va devoir se reprendre en main, alors que le club est troisième de sa poule en Ligue des champions et seulement 8ème en Serie.