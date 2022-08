PSG : Paredes et la Juve, un accord qui change tout

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Leandro Paredes est de plus en plus proche de quitter le PSG pour rejoindre la Juventus Turin, avec qui il a trouvé un accord.

Ce n’est plus une simple rumeur dont le but est de nourrir l’appétit des sites italiens. Leandro Paredes à la Juventus Turin, c’est du sérieux. Indésirable au Paris Saint-Germain, où il n’a pas été placé dans le loft par Luis Campos mais où il est vivement encouragé à trouver un point de chute, Leandro Paredes a trouvé un accord contractuel avec la Juventus Turin. L’information est lâchée par Gianluca Di Marzio, référence du mercato en Italie, qui confirme que cela brûle pour la venue de l’international argentin chez la Vieille Dame. Selon le journaliste, l’accord entre Leandro Paredes et les dirigeants de la Juventus Turin est total. Désormais, le plus difficile est à faire puisque les deux clubs doivent trouver un terrain d’entente sur le prix du joueur.

Accord entre Paredes et la Juventus Turin

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leandro Paredes (@leoparedes20)

Toujours selon Gianluca Di Marzio, les dirigeants du Paris Saint-Germain réclament 15 millions d’euros pour le transfert de Leandro Paredes. Une somme qui paraît correcte au vu du talent du joueur, qui n’a pas brillé par sa régularité au PSG mais qui est tout de même un titulaire indiscutable avec l’Argentine, une sélection favorite du prochain Mondial. Il s’agit d’ailleurs d’un élément mis en avant par les dirigeants parisiens et notamment par Luis Campos dans les négociations. De plus, Leandro Paredes est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, une situation qui justifie un transfert assez important aux yeux de l’état-major du PSG. Le club de la capitale, qui a éprouvé de grosses difficultés à vendre ces dernières années sous la direction de Leonardo, s’en tire bien mieux depuis la venue de Luis Campos. Pour rappel, Wijnaldum est en partance pour la Roma tandis que Gueye a de grandes chances de revenir à Everton. Avec le départ de Paredes vers la Juventus, c’est un troisième gros salaire qui ferait ses valises. Un dégraissage express qui sera apprécié à Doha…