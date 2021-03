Ita : Vexé, Cristiano Ronaldo bloque TransfertMarkt

Dans : Serie A.

Cristiano Ronaldo fait très attention à tout ce qui le concerne, et même un site comme Transfermarkt l'a appris à ses dépens lorsque CR7 l'a contacté puis l'a bloqué.

Du haut de ses 36 ans, et malgré les soucis actuels de la Juventus, Cristiano Ronaldo est toujours très attentif à ses statistiques et à ses performances. Il est vrai que la star de la Juve et du Portugal ne se ménage pas pour rester au plus haut niveau, son physique étant à la hauteur des efforts qu’il fait pour être au top. Alors, quand en 2020, le célèbre site Transfermarkt, qui compile les informations et les statistiques sur les footballeurs professionnels de toute la planète, a estimé que CR7 valait un peu moins cher, le patron du média basé en Allemagne a eu droit à un message direct de Cristiano Ronaldo. Et si le joueur de la Juventus a contacté personnellement Thomas Lintz, directeur général de TransferMarkt, c’est pour se plaindre de la décision prise par le site, monstrueusement populaire, de baisser sa valeur estimée.

Cristiano Ronaldo se vexe à cause de son prix

Dans un sujet sur RMC, le responsable du site, devenu une référence et qui annonce 5 milliards de pages vues par an, explique comment il s’est fait souffler dans les bronches par Cristiano Ronaldo. « L’année dernière, quand on a mis à jour les valeurs des joueurs de Serie A, celle de Cristiano Ronaldo avait baissé car il vieillit. Il nous a envoyé un message sur Instagram, où on avait posté l’info, en nous disant un truc du genre: « Vous êtes sérieux les gars? Je ne vaux que ce montant? » On lui a répondu en lui envoyant les valeurs de tous les joueurs de plus de 34 ans comme lui: « Tu es vraiment au-dessus et ton premier poursuivant est très loin ». Mais je pense qu’il n’était pas heureux de cette réponse et il nous a dit: « Bonne chance à vous pour vos évaluations ». Et après ça, il a bloqué notre compte! », raconte le directeur général de Transfermarkt, qui avoue que de nombreux footballeurs et agent tentent de le convaincre de faire évoluer cette fameuse valeur estimée.