Ita : Thiago Motta viré par le Genoa, Davide Nicolas arrive

Dans : Serie A.

La première expérience de Thiago Motta comme entraîneur aura tournée court puisque l'ancien parisien a été limogé ce samedi soir par le Genoa. Davide Nicolas lui succède.

Installé sur le banc du Genoa depuis le 23 octobre dernier, Thiago Motta aura passé seulement deux mois comme entraîneur de la formation de Serie A. Les rumeurs d’un départ imminent de l’ancien joueur du PSG, qui entraînait l’équipe de Youth League de Paris la saison passée, circulaient depuis la défaite du Genoa samedi dernier contre l’Inter. C’est Davide Nicolas, ancien joueur du club, qui succède à Thiago Motta avec pour mission de sauver la place du club en Serie A.

« Le Genoa Cricket and Football Club officialise le changement à la tête de la direction technique de l’équipe première. Ce poste a été confié à l'entraîneur Davide Nicola, ancien joueur des Rossoblu dans les années 90 (...) Davide Nicola a déjà entraîné cinq clubs italiens (Udinese, Crotone, Bari, Livourne et Lumezzane) et dimanche, il dirigera sa première séance au centre d’entraînement G. Signignini. La Société tient à remercier M. Thiago Motta pour son dévouement pendant sa mission », a indiqué le club de la Ligurie.