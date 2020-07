Ita : Sale dimanche pour Ribéry, une blessure et sa maison cambriolée

Dans : Serie A.

Touchée à la cheville dimanche lors de Parme-Fiorentina, Franck Ribéry a eu une mauvaise surprise lors du retour à son domicile de Florence.

Même si la Viola s'est imposée à Parme (1-2), Franck Ribéry gardera un souvent amer de son week-end. Le joueur français de la Fiorentina est en effet sorti sur blessure à la 66e minute, et ce lundi Franck Ribéry subira de nouveaux examens afin d'en savoir plus sur la gravité de ce souci à la cheville. Mais, après la rencontre, et à son retour à Florence, l'ancien marseillais a découvert que son domicile avait été cambriolé en son absence. Et selon La Repubblica, les malfaiteurs ne sont pas venus pour rien, puisque de nombreux bijoux et objets de valeur auraient été volés à Franck Ribéry. Les policiers sont rapidement intervenus après l'appel du footballeur et ils ont recueilli des éléments pour leur enquête, mais pour l'instant les malfrats courent toujours avec leur précieux butin dérobés au joueur de la Fiorentina.