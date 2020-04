Ita : Reprise de la Serie A, décision encore reportée !

Dans : Serie A.

Une réunion a eu lieu ce mercredi entre le ministre italien des sports et les autorités du football. Et même la reprise de l'entraînement début mai n'est pas assurée.

Les clubs italiens espéraient avoir une réponse ce mercredi au sujet d’une possible reprise de l’entraînement le 4 mai prochain, et pourquoi pas d’une date pour le retour de la Serie A. Ce midi, Vincenzo Spadafora, ministre de la Jeunesse et des Sports du gouvernement italien, organisait en visioconférence une réunion avec les responsables de la Fédération italienne de football (FIGC), et chez ces derniers on était relativement confiant concernant un feu vert des autorités politiques. Mais, à la sortie de ce rendez-vous, le ministre a refroidi l’ambiance, en indiquant qu’il n’avait pas pris de décision et qu’il souhaitait consulter d’autres avis avant de rendre son verdict.

Vincenzo Spadafora a reconnu qu’il voulait notamment savoir ce que le Ministre de la Santé et le Comité Scientifique pensaient d’un possible retour à l’entraînement des footballeurs de Serie A avant d’annoncer une décision finale. « J’ai écouté avec beaucoup d'attention les différentes positions et dans les prochains jours, après une discussion avec le Ministre de la Santé et le Comité Scientifique et Technique, nous publierons notre avis sur la possibilité et les modalités d’une éventuelle reprise des entrainements », a indiqué le ministre italien de la Jeunesse et de Sports. Ce dernier avait reconnu lundi qu'il lui était difficile d'autoriser les footballeurs à reprendre le chemin des stades, alors que de très nombreux italiens souhaiteraient eux aussi faire du sport et ne sont pas autorisés à le faire. Mais Vincenzo Spadafora avait également admis que la Serie A avait une vraie importance sociale en Italie et qu'il ne pouvait pas l'oublier. L'attente va donc encore durer quelques jours...ou plus.