Ita : Rabiot en colère, Allegri joue la provocation

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Titulaire sous les ordres de Massimiliano Allegri, le milieu de la Juventus Turin Adrien Rabiot a pourtant un défaut qui agace son entraîneur. Le technicien italien aimerait que le Français marque davantage de buts. Lui dont les statistiques sont loin d’être flatteuses dans ce domaine.

De retour après une blessure à la cheville, Adrien Rabiot a réintégré le onze pour affronter Chelsea en Ligue des Champions ce mercredi soir. Le milieu de la Juventus Turin a en effet les faveurs de Massimiliano Allegri cette saison. Et sa puissance dans l’entrejeu sera forcément un atout contre les Blues. Mais ce mercredi soir et pour tout le reste de l’exercice, l’entraîneur turinois n’attend pas seulement du Français une bonne activité à la récupération. Le technicien espère aussi voir l’ancien joueur du Paris Saint-Germain plus tranchant dans la moitié de terrain adverse.

« A sa place, je serais en colère »

Et notamment au moment de trouver le chemin des filets. Chose qu’Adrien Rabiot n’a réalisée qu’à six reprises toutes compétitions confondues depuis son arrivée à la Juventus Turin en 2019. « Il est comme Bernardeschi, a comparé Massimiliano Allegri en conférence de presse. S’il est à la Juventus, il peut difficilement être remis en question en tant que joueur. C’est la tête qui fait la différence dans la carrière d'un joueur et son ambition personnelle à vouloir se sacrifier pour l'équipe avec la méchanceté qu’il a sur le terrain et à l'entraînement. »

« Les détails font la différence, a insisté l’entraîneur des Bianconeri. Si j'étais à la place Rabiot, je serais en colère contre moi-même. Combien de bons joueurs se sont perdus ? En trois ans passés en Italie, il a très peu marqué, ce n’est pas possible. Cette année, je pense qu'il va améliorer ces détails. » Une manière de piquer l’international tricolore à qui l’on a souvent reproché de ne pas profiter de tout son potentiel.