EdF : Adrien Rabiot défend sa mère face aux rumeurs

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Trois mois après l'élimination face à la Suisse lors de l'Euro, Adrien Rabiot est revenu sur une joute verbale supposée entre sa mère et les proches de Kylian Mbappé et Paul Pogba. Le joueur de la Juventus se dit sidéré par ce qu'il dit être une fausse polémique.

Au lendemain de l’élimination de l’équipe de France aux tirs au but face à la Suisse, des informations étaient sorties sur un clash dans la tribune réservée aux familles des joueurs. Véronique Rabiot, la mère du milieu de terrain des Bleus, se serait chauffée avec la famille de Kylian Mbappé et de Paul Pogba, quelques propos peu aimables ayant été échangés après la défaite tricolore. Adrien Rabiot n’ayant pas été convoqué par Didier Deschamps pour les matchs internationaux de septembre, on a pu penser que le joueur payait là le comportement de sa mère, mais cela n’était pas le cas puisque le sélectionneur national a finalement rappelé le joueur de la Juventus suite aux forfaits de N’Golo Kanté et de Corentin Tolisso. Pour Adrien Rabiot, qui a finalement accepté d’évoquer les événements de juin dernier lors de l’Euro, tout cela n’était qu’une invention.

"Il ne s'est rien passé dans les tribunes, j'ai parlé avec elle, je la crois, des images d'énervement ça peut arriver"



Adrien Rabiot est revenu au micro de @FredCalenge sur l'altercation entre sa mère et les familles Pogba et Mbappé lors de France - Suisse pic.twitter.com/PPr844TOj7 — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 5, 2021

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a demandé à sa mère, qui est aussi sa représentante, des explications sur ces éventuels soucis dans la tribune, mais la réponse de Véronique Rabiot a été précise. « Il ne s'est rien passé dans les tribunes. C'était un peu surprenant d'entendre tout ça. J'ai parlé avec elle, je la crois. Quand elle me dit qu'il ne s'est rien passé dans les tribunes, c'est la vérité. Des images d'énervement, ça peut arriver, mais qui sait ce qu'il s'est dit ? Je n'en ai pas parlé avec Kylian Mbappé ou Paul Pogba, il n'y avait rien de leur côté ni du mien donc il n'y avait pas besoin de parler de quoi que ce soit », a expliqué, sur TF1, Adrien Rabiot au sujet de cette histoire qu’il traîne un peu comme un boulet compte tenu de son comportement passé avec l’équipe de France.