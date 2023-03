Ita : Rabiot brouille les pistes, sa décision est déjà prise

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat à la Juventus Turin, Adrien Rabiot laisse planer le doute sur son avenir. Il n’y a pourtant aucun doute pour son ancien coach Alain Casanova, le milieu de terrain va rebondir en Angleterre.

Adrien Rabiot aura probablement l’embarras du choix. Libre en juin prochain, le milieu de la Juventus Turin représente une occasion en or sur le marché des transferts. Lui qui a retrouvé un excellent niveau cette saison. L’international tricolore s’est notamment distingué pendant la Coupe du monde 2022 et continue de briller avec la Vieille Dame.

Reste à savoir quelle sera la décision du Bianconero à qui la Juve propose une prolongation. Pour son ancien entraîneur Alain Casanova, qui l’a côtoyé pendant son prêt à Toulouse en 2013, Adrien Rabiot optera pour un retour en Angleterre. « Je suis sûr qu'Adrien a déjà décidé où il jouera la saison prochaine, a confié le technicien à Sportitalia. Selon moi, il veut atterrir en Premier League, c'est-à-dire dans le championnat numéro un. »

Rabiot vers la Premier League ?

« Quand il était encore tout jeune, il était à l'académie des jeunes de Manchester City pendant quelques mois, a rappelé Alain Casanova. Peut-être qu’il veut se mesurer à ce niveau et démontrer que même dans ce contexte il est l'un des meilleurs. Je ne suis pas dans la tête d'Adrien, mais je sais que c'est quelqu'un de très ambitieux. » D’après certaines rumeurs, le milieu a aussi la possibilité de retrouver le Paris Saint-Germain. Une piste que le Turinois n’a pas totalement écartée cette semaine.

« Vu le football aujourd'hui, c'est difficile de se positionner sur quoi que ce soit. Il ne faut rien s'interdire. Après, le PSG a été un moment de ma carrière (2010-2019), ça fait quatre ans que je suis en Italie, je suis passé à autre chose et tout se passe bien sur le terrain et dans ma vie. Sur mon futur, je vais être honnête, je n’en sais rien. En tant qu’homme, ça me plaît de voyager, de découvrir d’autres cultures, et en Italie, je me sens très bien. Ce pays me plaît. Après, je laisse les options ouvertes, on verra dans quelques mois », confiait Adrien Rabiot au Figaro, sans rien dévoiler.