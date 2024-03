Ita ‍: Osimhen sur le départ, Naples fait une annonce

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de Série A la saison dernière, Victor Osimhen a prolongé avec Naples mais le champion d’Italie en titre a bien conscience qu’il sera difficile de retenir le buteur nigérian cet été.

L’été dernier, Naples a réussi un bel exploit en prolongeant le contrat de Victor Osimhen et en conservant l’international nigérian dans son effectif après sa saison incroyable en 2022-2023. Auteur de 31 buts et 5 passes décisives l’an passé, l’ex-buteur du LOSC a longuement contribué au sacre du Napoli. Désormais sous contrat avec le club italien jusqu’en juin 2026, Victor Osimhen est moins en réussite cette saison, à l’image de son équipe. Neuvième de Série A, le Napoli n’a plus aucune chance de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, un échec qui devrait conduire au départ de Victor Osimhen à la fin de la saison. Courtisé par le PSG mais également par de nombreux clubs de Premier League, l’ancien buteur lillois dispose toutefois d’une clause libératoire à un montant très élevé comme l’a confirmé le président napolitain Aurelio de Laurentiis lors du Business of Football Summit organisé par le Financial Times à Londres.

« C’est un grand joueur, mais vous savez : Naples est un endroit formidable, il y a des joueurs qui sont tombés amoureux et qui y sont restés, comme Hamsik pendant 11 ans. Et il y en a d’autres qui sont attirés par le Real Madrid, par le PSG, par Arsenal, par Manchester City, par Chelsea. On ne peut donc pas les retenir, surtout quand ils ont une clause libératoire qui permet de les acheter. Il en a une » a confirmé Aurelio de Laurentiis, avant de préciser que le montant de celle-ci était très élevée. D’après les derniers échos en Italie, la clause libératoire de Victor Osimhen s’élève à 130 millions d’euros. « C’est un montant très élevé. Va-t-il partir ? Nous verrons bien. L’argent est le dernier problème du Napoli. Nous avons toujours fait de bons recrutements, comme nous l’avons fait dans le passé. Nous le ferons encore à l’avenir » a prévenu le sulfureux président de Naples, lequel met ainsi les clubs intéressés par Victor Osimhen au parfum : le Nigérian ne partira que si un club s’aligne sur le montant colossal de sa clause libératoire.