Ita : Obsédé, Cristiano Ronaldo se fait calmer

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Comme on pouvait s’y attendre, Cristiano Ronaldo est devenu le buteur numéro 1 de la Juventus Turin en Serie A.

Chez les Bianconeri, il n’y aura pas de « penaltygate », le Portugais sera le tireur et puis c’est tout. En revanche, c’est loin d’être aussi évident en ce qui concerne les coups francs. Longtemps considéré comme un spécialiste dans ce domaine, l’ancien Merengue n’a marqué qu’à deux reprises lors de ses trois dernières saisons en Espagne dans cet exercice ! Pas de quoi menacer sa suprématie au Real Madrid. Sauf qu’à la Juve, ça ne se passera pas comme ça puisque Massimiliano Allegri a déjà modifié la hiérarchie.

« Ronaldo est quelqu'un d'intelligent, il sait que Pjanic et Dybala sont d'excellents tireurs de coup franc donc ils frapperont ceux qui seront proches de la surface de réparation. Sur les coups de pied arrêtés longue distance, Ronaldo peut les tirer mais nous avons décidé que Pjanic et Dybala s'occuperaient des coups francs plus proches », a annoncé l’entraîneur turinois aux médias italiens. Grand fan de statistiques, CR7 n’a pas dû apprécier…