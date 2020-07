Ita : Lionel Messi à l'Inter, la blague est finie

Dans : Serie A.

Depuis quelques jours, la rumeur faisait de Lionel Messi un possible futur renfort de l'Inter Milan. Mais le club italien a tenu à rapidement faire le point sur ce dossier.

Lionel Messi trainant un peu les pieds avant de prolonger son contrat avec le FC Barcelone, et la relation entre la star argentine et Josep Maria Bartomeu n’étant pas au beau fixe, il n’en fallait pas plus pour qu’on évoque le départ du sextuple Ballon d’Or du Barça. Et c’est même du côté de l’Inter que les regards se tournaient, le club entraîné par Antonio Conte semblant en mesure d’attirer Lionel Messi. Mais ce samedi, en marge de la victoire milanaise au Genoa, Giuseppe Marotta a répondu franchement aux médias italiens qui l’interrogeaient sur la possibilité de voir le joueur argentin rejoindre l’Inter.

Pour le directeur sportif des Nerazzurri, cette signature de Lionel Messi est tout simplement impossible et relève clairement du fantasme. « Toutes ces rumeurs, cela relève d'un jeu du genre fantasy league. Ce n'est absolument pas notre objectif. Je crois que Lionel Messi, aujourd'hui, veut poursuivre sa carrière à Barcelone, c’est simple », a confié Giuseppe Marotta, histoire de ne pas laisser la rumeur enfler et les supporters se monter la tête sur ce sujet sans aucun fondement. Sauf énorme coup de théâtre, c'est bien au FC Barcelone que Lionel Messi continuera sa carrière.