Ita : Le Milan AC rejoint la Juventus en finale de la Coupe d'Italie

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Quelques heures après la Juventus, qui a battu l'Atalanta (1-0) en demi-finale retour de la Coupe d'Italie, il a fallu aller jusqu'aux tirs au but pour connaître l'autre club finaliste. En effet après le 0-0 de l'aller à Milan, la Lazio et le Milan AC se sont séparés sur ce score après les 90 minutes plus la prolongation. Dans l'exercices des tirs au but, qui s'est éternisé grâce à deux excellents gardiens, c'est le Milan AC qui a finalement obtenu son ticket pour la finale en s'imposant 5 tirs au but à 4.