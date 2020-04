Ita : La reprise de la Serie A de nouveau très incertaine !

Dans : Serie A.

Le ministre italien des sports a confié ce lundi soir qu'il y avait de gros doutes sur la reprise de la Serie A et des entraînements le 4 mai comme certains l'annonçaient.

Mercredi, une réunion est programmée en Italie entre le ministre des sports et la fédération italienne de football afin d’évoquer une possible reprise des entraînements et ensuite de la Serie A. Alors que de l’autre côté des Alpes on était plutôt optimiste sur le retour du Championnat, alors même que la situation sanitaire s’améliore très lentement, Vincenzo Spadafora, en charge du sport au sein du gouvernement Conte, a refroidi l’ambiance ce lundi soir lors d’une interview sur Radio 1. Le ministre a reconnu que son feu vert n’était pas acquis, la Serie A n’étant évidemment pas la priorité des priorités en Italie, et cela d’autant plus que huit clubs militent pour l’annulation pure et simple de la saison.

Vincenzo Spadafora a donc été franc. « Aujourd'hui, je ne donne aucune assurance pour le début du championnat ou même la reprise de l'entraînement le 4 mai, si les conditions dans notre pays ne le permettent pas (...) Je vais évaluer très attentivement ce que l’on va me proposer, mais cela ne doit pas donner l'illusion que reprendre l'entraînement signifie également reprendre le championnat (...) Je reçois des milliers de messages de personnes qui souhaitent aller au gymnase ou à la piscine ou faire des activités physiques en plein air, alors qu’aujourd'hui ces personnes sont seulement autorisées à quelques pas près de la maison. Ce qui m'intéresse, c'est que tout le sport recommence, pas seulement le football en Serie A », a prévenu le Ministre des sports.