Ita : La Juve peut remercier Naples pour le gros coup Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A, Mercato.

Relégué à neuf points de la Juventus Turin, Naples aura du mal à détrôner l’actuel leader de Serie A.

La Vieille Dame, toujours invaincue après 19 journées, avance sur un rythme infernal et impossible à suivre pour ses poursuivants. Notamment à cause de Cristiano Ronaldo, de plus en plus décisif dans les résultats des Bianconeri. Pour redonner un peu de suspense à ce championnat, il aurait fallu que l’attaquant portugais signe au Napoli l’été dernier, lorsque son agent Jorge Mendes l’avait proposé à Cristiano Giuntoli.

« Nous avons de bonnes relations avec Jorge Mendes depuis la prolongation de Ghoulam, on se parle souvent, a raconté le directeur sportif napolitain à Sky Italia. J'étais avec le président Aurelio de Laurentiis lorsqu'il nous a fait cette proposition. Nous y sommes allés doucement et en rentrant dans les détails, nous avons réalisé que le transfert était hors de portée pour nous. » Une aubaine pour la Juventus Turin et son DS Fabio Paratici, qui a cru à une plaisanterie avant de conclure le transfert pour 100 M€.

La Juve a sauté sur l’occasion

« Tout s'est passé très rapidement, s’est souvenu le dirigeant turinois lors d’une conférence à Dubaï. Cela a été un transfert historique, je dois remercier le président et le Real Madrid parce que ce n'était pas facile de céder un tel joueur. Le premier contact a eu lieu pendant les quarts de finale de la Ligue des Champions. Jorge Mendes m'a dit que Cristiano voulait jouer à la Juve. J'ai pensé que c'était une blague, je lui ai ensuite parlé de Cancelo et il est revenu sur Ronaldo. A ce moment, j'ai compris que cela pouvait se faire. » Depuis, Naples a de quoi s’en mordre les doigts…