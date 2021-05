Ita : La Juve exclue de Serie A, la bombe est lancée !

Dans : Serie A.

Si elle ne quitte pas le projet Super Ligue, la Juventus pourrait se retrouver exclue de la prochaine saison de Serie A, comme l'a expliqué le président de la Fédération italienne.

Après des années de succès sur le plan national et plusieurs finales de Ligue des Champions, la Juventus traverse l'une des pires saisons depuis une décennie. Privés de titre par l'Inter Milan d'Antonio Conte, les Turinois ne sont même pas assurés de disputer la prochaine Ligue des Champions. Balayés par le Milan AC dimanche soir (0-3), Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers sont actuellement 5e de Serie A et virtuellement en Europa League la saison prochaine. Une situation tendue, qui n'a pour le moment pas coûté son poste à Andréa Pirlo. Mais au-delà des difficultés sportives, la Juventus s'est également fait remarquer d'une bien triste manière lors de la création de la Super Ligue européenne, faisant partie des clubs fondateurs. Si la majorité des clubs se sont depuis retirés, le club du Piémont semble lui s'accrocher au projet. Une opiniâtreté qui pourrait avoir de terribles conséquences en vue de la saison prochaine.

La Juve exclue de Serie A ?

En effet, Marca révèle qu'en plus des menaces de l'UEFA autour d'une éventuelle exclusion des prochaines Ligue des Champions, la Juventus s'expose à de très lourdes sanctions sur le plan national. En effet, une règle stipule que les clubs italiens n'ont pas le droit de participer à des compétitions organisées par des associations privées non reconnues par la FIFA et l'UEFA, sous peine d'être interdites de championnat national. Pour Gabriele Gravina, la situation est limpide. « Si au moment de s'inscrire pour la nouvelle saison de Serie A, ils ne se sont pas retirés de la Super League, la Juve en serait exclue. Il existe une règle très claire et précise et elle se reflète dans les statuts du Coni (Comité National Olympique Italien) et des Fédérations. Si la Juventus n'accepte pas le principe, je suis désolé, elle sera écartée » a déclaré le président de la Fédération italienne. Entre ces rumeurs et une éventuelle absence de la prochaine Ligue des Champions, l'avenir de Cristiano Ronaldo semble de plus en plus s'écrire loin de Turin.