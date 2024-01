Mercato ‍: Osimhen a trouvé son prochain club

Grâce à une excellente saison 2022/2023, Victor Osimhen a offert le titre de champion de la Serie A à Naples. Mais les relations entre les deux parties se sont fragilisées et l'attaquant a laissé entendre un départ l'été prochain.

Présent à Naples depuis 2020, Victor Osimhen a réellement passé un cap la saison passée en terminant meilleur buteur du championnat italien avec 26 réalisations. L'ancien attaquant du LOSC a été prépondérant dans le succès des Partenopei. Également élu meilleur joueur africain de l'année et huitième du Ballon d'Or en 2023, Osimhen est désormais considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Néanmoins, l'international Nigérian (30 sélections pour 20 buts inscrits) semble avoir une relation assez délicate avec Aurelio De Laurentiis, le président du club napolitain. S'il a prolongé son contrat jusqu'en juin 2026 en décembre dernier, Victor Osimhen a de fortes chances d'aller voir ailleurs lors du prochain mercato estival. Le joueur de 25 ans a même déjà choisi son futur club.

"I already know the next step I want to take."



Victor Osimhen reveals on Morning Footy that later this year he will "come out with the decision I've already made" on where he wants to play next season. 😳 pic.twitter.com/Na0tuodGpK