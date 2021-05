Ita : L'idée folle du PSG avec Donnarumma !

Dans : Serie A.

Le Paris Saint-Germain possède avec Keylor Navas l'un des meilleurs gardiens de but du monde. Mais Leonardo pourrait recruter Gianluigi Donnarumma avec une idée en tête.

Mino Raiola est un malin, mais l’agent italien a tout de même été pris de court lorsque la semaine passée, mécontents des exigences financières du représentant de Gianluigi Donnarumma, les dirigeants de l’AC Milan ont claqué la porte au portier italien en fin de contrat pour se tourner vers Mike Maignan. Résultat, alors qu’il prépare l’Euro, le gardien de but international se cherche un club. Bien évidemment, de nombreuses équipes, et non des moindres, ont contacté Raiola afin de connaître les conditions d’un éventuel contrat pour Donnarumma. Et parmi ceux qui ont frappé à la porte de l’agent, il y a Leonardo. Tout le monde s’est étonné que le directeur sportif du Paris Saint-Germain puisse s’intéresser au gardien de but italien dans la mesure où Keylor Navas sort d’une saison remarquable et en plus a prolongé jusqu’en 2024 avec le PSG.

Navas titulaire, Donnarumma prêté, le PSG pense à tout

Cependant, le portier costaricien a tout de même 34 ans, et s’il n’y a pas urgence à le remplacer, le vice-champion de France doit également penser à l’avenir. Et c’est pour cela que Leonardo est prêt à recruter Gianluigi Donnarumma. Journaliste pour TF1, Julien Maynard affirme en effet que si le Paris Saint-Germain obtient la signature de Donnarumma, alors ce dernier devrait aussitôt être prêté. Mais la concurrence est vive dans ce possible recrutement. « Le PSG est intéressé par Gianluigi Donnarumma. Suivi depuis déjà plusieurs années, le gardien italien est en fin de contrat. Paris aimerait profiter de la situation pour l’engager, puis sans doute le prêter. La Juve et le Barça sont aussi candidats et discutent avec Mino Raiola », indique le reporter de Téléfoot. Autrement dit, Leonardo veut prendre un coup d'avance, même si la signature de Donnarumma aura un coût, puisque l'on évoquait une prime de 20ME exigée par Mino Raiola.