Ita : Juventus-Inter à huis clos à cause du coronavirus

Dans : Serie A.

Six matchs de la prochaine journée du Championnat d'Italie, dont le très attendu Juventus-Inter, se joueront dans des stades vides afin de ne pas propager le coronavirus.

Après une longue réunion, le ministre italien des sports a confirmé ce lundi soir que plusieurs matches de Serie A prévus le week-end prochain se joueront à huis-clos, ceux qui concernent des équipes du nord de l'Italie, où la maladie s'est propagée rapidement ces derniers jours et où l'on compte déjà 7 morts.

Et l'une de ces rencontres qui se jouera sans spectateur est l'une des plus attendues de la saison puisqu'il s'agit du duel entre la Juventus et l'Inter, deux formations à la lutte pour le titre de Champion d'Italie. Les tribunes de l'Allianz Stadium seront donc vides dimanche soir pour ce choc au sommet. Les autres rencontre concernées par ces mesures de précaution sont Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parme-Spal, Sassuolo-Brescia, et Sampdoria-Vérone.