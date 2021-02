Ita : Ibrahimovic prend Lebron James à la gorge

Dans : Serie A.

Zlatan Ibrahimovic est plutôt une grande gueule, et l'attaquant suédois de l'AC Milan n'est pas du genre à trembler même s'il a face à lui un monstre tel que Lebron James.

2m06 et 115 kilos, quand Lebron James parle, on l'écoute et on évite de venir le chauffer. C'est du moins ce que se dit le commun des mortels. Mais Zlatan Ibrahimovic n'est pas du genre à se taire juste parce qu'il doit évoquer la star de la NBA. Interrogé sur Discovery sur le fait que Lebron James s'implique énormément dans la politique nord-américaine, il avait notamment taillé Donald Trump et appelé à voter pour Joe Biden, l'international suédois de l'AC Milan a fait part de son étonnement face aux propos récurrents du joueur des Lakers. Pour Zlatan Ibrahimovic, chacun doit rester à sa place et Lebron James se prend pour ce qu'il n'est pas.

En VO Zlatan, cela est évidemment succulent. « J’adore Lebron James. Mais pour être franc, je n’aime pas quand des gens avec un certain statut font de la politique en plus de leur métier. Fais ce dans quoi tu es bon. Reste dans ton domaine. Moi je joue au foot parce que c’est là que je suis le meilleur. Je ne me mêle pas de politique. Si j’étais homme politique, je le ferais. C’est une erreur que font beaucoup de gens selon moi, quand ils deviennent célèbres et atteignent un certain statut. Abstenez-vous. Faites des choses là où vous êtes bons », a lancé Zlatan Ibrahimovic, qui ne souhaite pas profiter de sa notoriété pour venir se mêler de la vie politique de son pays. On ne sait pas si le message arrivera jusqu'aux oreilles de Lebron James, mais l'attaquant de l'AC Milan a encore une fois été pour le moins efficace en matière de communication. Car là c'est clair, il a des leçons à donner à tout le monde.