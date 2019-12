Ita : Zlatan Ibrahimovic de retour à l'AC Milan (officiel)

Dans : Serie A.

L'AC Milan a officialisé ce vendredi soir le retour de Zlatan Ibrahimovic, qui après avoir quitté la Major Soccer League revient dans un club qu'il avait quitté il y a sept ans pour signer au PSG. « L'attaquant suédois a conclu un accord avec l'AC Milan jusqu'à la fin de cette saison, avec la possibilité de le prolonger pour la saison suivante », précisent les Rossoneri dans un communiqué. « Je retourne dans un club que je respecte énormément et dans une ville que j'aime. Je vais me battre avec mes coéquipiers pour changer le cours de cette saison et je ferai tout pour atteindre nos objectifs », a commenté Zlatan Ibrahimovic, qui est attendu le 2 janvier à Milan pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec l'AC Milan.