Ita : Finies les vacances, Cristiano Ronaldo n'est plus au Real Madrid

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Avec 11 points d’avance sur Naples, la Juventus Turin a de quoi voir venir avant de s’inquiéter pour sa propre succession en Série A. L’important pour Massimiliano Allegri dans cette deuxième partie de saison sera donc de gérer au mieux son effectif afin de passer un cap en Ligue des Champions, une compétition dont son équipe est quasiment favorite. Et pour se donner toutes les chances de briller en Europe, l’entraîneur transalpin a l’intention de prendre quelques décisions fortes. Comme celle de gérer le physique de son meilleur joueur, Cristiano Ronaldo, qui avait eu une saison particulière en 2017-18 selon son coach.

Le Portugais devrait d’ailleurs débuter sur le banc contre Atalanta en Coupe d’Italie mercredi soir, comme l’a confirmé Massimiliano Allegri devant les médias. « La saison est encore longue, donc certains joueurs seront préservés. Les tests physiques de Cristiano Ronaldo sont toujours excellents, mais il pourrait être préservé. La saison dernière, le Real avait déjà 20 points de retard, ils n'ont commencé à jouer qu'en décembre. Disons qu'il a eu quelques vacances en plus... La Ligue des Champions ? Beaucoup parlent de la Juve, mais nous ne sommes pas favoris. Il faut de la chance pour remporter cette compétition. Aucune erreur n’est tolérée, ce n’est pas comme un championnat où tu as le droit de rater un match » a confié le coach de la Juve, qui met toutes les chances de son côté pour remporter la Ligue des Champions. Et qui devrait donc faire souffler Ronaldo, même si ce dernier a évidemment la volonté de jouer tous les matchs…