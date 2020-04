Ita : Cristiano Ronaldo attaqué sur fond de confinement !

Dans : Serie A.

Comme c’est le cas en France ou encore en Espagne, les joueurs de Série A sont strictement confinés depuis plusieurs semaines afin d’enrayer la propagation du coronavirus.

Certaines stars ont pris la décision de quitter l’Italie pour passer ce confinement dans leur pays natal. C’est par exemple le cas de Cristiano Ronaldo, lequel a trouvé refuge sur son île natale de Madère au Portugal afin d’être au côté de sa maman mais également de bénéficier des meilleurs équipements pour s’entraîner. Ces derniers jours, l’attaquant de la Juventus Turin a même été aperçu en dehors de son domicile puisqu’il s’est offert un petit entraînement … sur le terrain du stade du Club Desportivo Nacional. Ce que le porte-parole de la direction de la Lazio Rome, Arturo Diaconale, n’a absolument pas apprécié.

« J’ai l’impression qu’il y a eu un peu de favoritisme. Je me réfère aux joueurs à l’étranger qui auront la possibilité de revenir et de reprendre l’entraînement comme les joueurs de la Lazio. Mais à la différence près que les Biancocelesti sont, eux, restés à la maison. Du Portugal, j’ai plutôt vu de magnifiques images de Ronaldo s’entraînant dans un beau terrain de football. Ils se sont entraînés tranquillement à l’étranger, mais nous, nous ne pouvions pas. Disons que les autres ont été un peu plus avantagés » a pesté sur l'antenne de la Radiosei le dirigeant de la Lazio Rome, pour qui il risque d’y avoir une grande différence de niveau physique entre les joueurs des différentes équipes de Série A lorsqu’il sera possible de reprendre les entraînements. Sur le fond, le dirigeant de la Lazio Rome cherche clairement la petite bête, sachant que Cristiano Ronaldo et les autres joueurs étrangers ne passent pas non plus leurs journées à s'entrainer comme si de rien n'était dans de grandes complexes sportifs...