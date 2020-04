Confinement : Cristiano Ronaldo pris en flag, les autorités le couvrent

Dans : Serie A.

Confiné pendant la crise sanitaire, Cristiano Ronaldo s’est autorisé un entraînement au stade de Madère, provocant ainsi un début de polémique.

Après environ un mois d’arrêt, beaucoup de joueurs ont du mal à supporter le confinement. Certains négligent volontairement les règles pour s’amuser, quand d’autres prennent le risque de sortir pour s’entraîner. C’est notamment le cas du milieu de Tottenham Tanguy Ndombele, aperçu avec son manager José Mourinho dans un parc de Londres. Ou de Cristiano Ronaldo, grillé alors qu’il s’entraînait en toute discrétion dans le stade de Madère, son île natale. De quoi créer un début de polémique, d’où l’intervention du secrétaire régional de la santé Pedro Ramos.

« Il n’y avait pas d’autorisation spéciale pour que l’athlète puisse développer ce type d’exercice, notamment parce que la pratique n’est pas interdite, a-t-il défendu. Tous les citoyens peuvent quitter leur domicile et le faire, à condition de ne pas provoquer de rassemblement et de maintenir une distance de sécurité pendant la pratique. Il a respecté les règles. Il n’y a pas eu d’autorisation spéciale parce que nous sommes tous les mêmes, nous tous confrontés à la même pandémie. Le meilleur joueur du monde devrait utiliser son image pour donner l’exemple, mais Cristiano n’a fait que quelques minutes d’exercice et donc il n’y a pas de mal dans le monde. » La prochaine fois, l'attaquant de la Juventus Turin se montrera plus discret...