Ita : Cristiano Ronaldo a une faim de loup, l'OL va trinquer

Dans : Serie A.

Mercredi soir, Cristiano Ronaldo représentera assurément le menace n°1 pour l’Olympique Lyonnais face à la Juventus Turin en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

De nouveau buteur face à la SPAL samedi soir en championnat, Cristiano Ronaldo affole les compteurs cette saison en Série A. Et pour Simone Rovera, le Portugais sera plus motivé que jamais contre l’Olympique Lyonnais. Effectivement, l’ambition ultime de CR7 est de ramener la Ligue des Champions à la Juventus Turin, après l’avoir remporté à de multiples raisons sous les couleurs du Real Madrid. Plus motivé que jamais du haut de ses 35 ans, Cristiano Ronaldo peut donc faire peur à l’Olympique Lyonnais…

« Cristiano Ronaldo continue sa série incroyable. À 35 ans, il a encore le niveau pour être l’attaquant le plus dangereux de cette équipe et probablement de la Série A. S’il gagne la Ligue des Champions, CR7 se sentira bien à Turin. Et il se sentira encore mieux qu’à Madrid vu qu’il relève le plus grand défi de sa carrière à la Juve. Il veut ramener une Ligue des Champions à la Juve après avoir tout gagné avec le Real. On verra ça en fin de saison. Mais pour l’instant, il va bien. Il va mieux, surtout au niveau offensif. Car Sarri a trouvé le trio offensif qu’il faut avec Cuadrado et Dybala. Ces trois joueurs ont plus de libertés. Ce trio, c’est la meilleure arme offensive de Sarri. Il doit encore trouver son milieu de terrain type. Contre l’OL, Pjanic va revenir, aux côtés de Bentancur et Rabiot. Derrière, il y aura Bonucci – De Ligt. Avec Alex Sandro et Danilo sur les côtés. Cette équipe a vraiment de la gueule. Et la Juve peut encore être meilleure si Sarri laisse plus de libertés à ses joueurs » a indiqué le spécialiste de l’Italie pour RMC. Reste maintenant à voir si l’OL, friable défensivement cette saison, parviendra à contrer le temps d’un match l’un des meilleurs joueurs du monde.