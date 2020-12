Ita : Comparé à Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic est presque paresseux

Dans : Serie A.

Ancien entraîneur de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri s’estime chanceux d’avoir travaillé au quotidien avec Cristiano Ronaldo. Selon lui, l’exigence de l’attaquant portugais n’a pas d’équivalent, pas même parmi les nombreuses stars que le technicien a côtoyées dans sa carrière.

En réalité, Cristiano Ronaldo n’a aucun secret. Tout le monde connaît sa recette pour rester l’un des tout meilleurs joueurs au monde à l'âge de 35 ans. L’attaquant de la Juventus Turin est une véritable machine de travail qui ne laisse absolument rien au hasard, y compris dans son hygiène de vie. Un état d’esprit qui a marqué son ancien entraîneur à Massimiliano Allegri. L’Italien a pourtant côtoyé de grandes stars au Milan AC et chez les Bianconeri. Mais même après avoir partagé le quotidien d’un joueur aussi pointilleux que Zlatan Ibrahimovic, le technicien n’avait jamais vu un état d’esprit tel que celui du Portugais.

« J'ai eu beaucoup de joueurs forts, avec une forte mentalité, a raconté Allegri dans un entretien accordé au Times. Des défenseurs comme Chiellini et Nesta, des milieux de terrain comme Gattuso et Seedorf et des attaquants comme Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur en terme de mentalité. Ronaldo a une tête différente de toutes les autres. Il a remporté cinq Ballons d’Or, cinq Ligues de Champions et un championnat d’Europe pour le Portugal, c’est tellement difficile, et c’est toujours lui qui fait la différence. Chaque année, il a un nouvel objectif. » Une ambition constante qui tire forcément ses coéquipiers vers le haut.