Giroud suspendu 4 matchs, l'Italie le menace

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Le Milan AC a vécu une pénible fin de match à Lecce samedi. Il a perdu ses deux buts d'avance mais aussi Olivier Giroud. L'attaquant français a été exclu pour une contestation trop véhémente. En fonction des mots employés, Giroud peut risquer gros.

Pourtant réputé calme et surtout expérimenté, Olivier Giroud s'est laissé envahir par la frustration samedi soir. Réclamant une faute de main adverse, il a interpellé violemment l'arbitre. Ce dernier lui a donné un carton jaune puis un rouge pour l'expulser. Une erreur dommageable pour le Milan AC qui va perdre son attaquant pour un match minimum alors que Rafael Leao s'était déjà blessé pendant le match. Un coup dur qui peut s'avérer encore plus dramatique en fonction du rapport de l'arbitre. En effet, en Italie on ne rigole pas vraiment avec les insultes envers le corps arbitral.

Insulter un arbitre, c'est 4 matchs de suspension en Italie

Le site MilanNews tire la sonnette d'alarme. Olivier Giroud risque une longue suspension si l'arbitre du match M.Abisso relate dans son rapport des faits graves d'irrespect envers sa personne. Les instances italiennes sont sans pitié au sujet des comportements violents et irrespectueux envers un officiel. La sentence a été clairement définie dans les règlements : 4 matchs de suspension minimum.

Après le PSG, Giroud pète les plombs en Italie https://t.co/PdXTA877gc — Foot01.com (@Foot01_com) November 11, 2023

« Les joueurs et entraîneurs responsables des infractions indiquées ci-dessous, commises pendant le match, se verront infliger sans préjudice de l'application de mesures atténuantes ou aggravantes une suspension minimale : pour 4 matchs ou pour une période déterminée en cas de comportement abusif ou irrespectueux envers les officiels de match », indique l'article 36 du Code de justice sportive italienne. Il est donc souhaitable qu'Olivier Giroud n'ait pas été trop loin dans ses propos. Buteur 8 fois cette saison dont 7 en Serie A, le Français est indispensable pour les ambitions de titre du Milan AC.