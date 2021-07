Cristiano Ronaldo est à Turin, la Juventus retient son souffle

Dans : Serie A.

Comme prévu, Cristiano Ronaldo est arrivé dimanche à Turin, avant de reprendre le chemin de l'entraînement avec la Juventus ce lundi. L'avenir de CR7 est au coeur des préoccupations.

Connaissant le professionnalisme et le sérieux de Cristiano Ronaldo, les dirigeants de la Juventus n’avaient aucun doute sur la présence de leur star ce lundi comme cela avait été programmé. Et l’avion privé du joueur portugais s’est posé dimanche afin de concrétiser ce come-back. A un an de la fin de son contrat avec les Bianconeri, Cristiano Ronaldo va donc retrouver Massimiliano Allegri, un entraîneur avec qui il n’a pas eu les meilleurs rapports du monde avant que le coach italien soit limogé il y a deux ans. C’est dans ce contexte que l’Italie bruisse de rumeurs sur l’avenir immédiat de CR7, Jorge Mendes ayant sondé le marché depuis des semaines pour tenter de trouver une porte de sortie prestigieuse pour son « client ». La tendance semble clairement à une dernière saison turinoise pour Ronaldo, Pavel Nedved étant lui très confiant, et cela même si aucune prolongation ne sera proposée à la star compte tenu de son salaire de 32 millions d’euros.

Du côté des médias italiens, on ne voit qu’un seul scénario capable de dynamiter le dossier Cristiano Ronaldo, c’est évidemment si le Paris Saint-Germain décide de faire de CR7 le remplaçant de Kylian Mbappé. Plus aucune piste ne semble être active, et le PSG est donc le dernier club susceptible de recruter le joueur de la Juventus cet été, sans que cela ne soit très clair. André Agnelli est relativement confiant, mais le grand patron de la Juve souhaite que Cristiano Ronaldo se positionne clairement et publiquement sur ce sujet, le silence de ce dernier depuis deux mois ayant particulièrement agacé les dirigeants de Turin. Une réponse peut même intervenir ce lundi si l'on en croit Tuttosport, le quotidien sportif piémontais affirmant que CR7 pourrait s'exprimer enfin.