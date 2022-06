Cristiano Ronaldo, 4 folles destinations pour cet été

Dans : Serie A.

Par Sébastien Veyrier

Après avoir quitté la Juventus pour retrouver ses premiers amours mancuniens, Cristiano Ronaldo peut repartir aussi vite cet été. Les bookmakers l’envoient aux quatre coins de l'Europe, dont le PSG.

Après un retour à Manchester United et deux années en demi-teinte, Cristiano Ronaldo a des envies d’ailleurs. La non-qualification des Reds Devils en Champions League et surtout, l’arrivée d’un Erik Ten Hag qui pourrait opérer une profonde refonte de l’effectif pousse le quintuple Ballon d’Or à aller voir ailleurs. Le point de chute pourrait être la Roma de José Mourinho et les organismes de paris sportifs pensent même que cette possibilité est plus que crédible.

L’AS Roma remonte chez les bookmakers pour Ronaldo

Dès l’annonce d’un éventuel départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United, les rumeurs d’une arrivée à la Roma se sont faites très pressantes. L’idée de retrouvailles entre le joueur et José Mourinho excite les médias italiens et Jorge Mendes en personne pousse en ce sens selon le Corriere dello Sport. Plus étonnant, les bookmakers, eux aussi, se montrent très confiants quant à la possibilité de cette collaboration. Les spécialistes d’Agipro ont en effet remarqué que la cote pour une arrivée de Ronaldo à la Roma était passé de 16/1 à 6/1 sur certaines plateformes de paris sportifs. Ces mêmes bookmakers ont fixé les cotes d’une arrivée chez les Galactiques du PSG, d'un incroyable come-back au Real ou un retour aux sources à Lisbonne du côté du Sporting à 12. Jusqu’ici, la tendance est largement favorable à une saison supplémentaire à United (1,2), mais le suspense existe.

Pour le moment, quelques prises de contact ont eu lieu entre Mourinho et Cristiano Ronaldo. La Roma n'est pas contre engager le Portugais, mais le volet économique pourrait coincer. Le salaire de CR7 est à l’heure actuelle le principal facteur bloquant pour la Roma. L’âge du joueur (37 ans) et sa volonté de vouloir un contrat de deux années minimum seraient également un point d’accroche dans les négociations. Un prêt avec option d’achat, que Manchester pourrait accepter, est une solution qui permettrait de boucler l’opération. Reste à savoir au bout de combien de temps nous aurons droit au premier clash entre CR7 et José Mourinho si ces deux-là venaient à se retrouver !