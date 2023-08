Indice UEFA ‍: Le Portugal tremble, la France rit

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

Concurrent direct de la France à l’indice UEFA, le Portugal a appris deux mauvaises nouvelles ces dernières semaines. Deux de ses représentants dans les coupes d’Europe ont déjà pris la porte pendant les tours préliminaires. Ce qui représente une excellente nouvelle pour les Français.

La saison vient à peine de commencer et les premières indications tombent en ce qui concerne l’indice UEFA. Du côté du Portugal par exemple, les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Le Vitoria SC a été sorti par les Slovènes du NK Celje (3-4; 0-1, 2-4 t.a.b.) dès le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Et toujours dans la même compétition, mais cette fois au tour suivant, le FC Arouca n’a pas fait mieux contre les Norvégiens du SK Brann (2-1, 3-1). Ces deux revers pourraient finir par coûter cher au Portugal.

Le Portugal perd deux équipes

Dès l’entame de l’exercice, le championnat local, qui occupe actuellement la septième place à l’indice UEFA, perd déjà deux de ses six représentants dans les coupes d’Europe. Il ne lui reste plus que Benfica, le FC Porto, le Sporting Portugal et Braga, qui s’apprête à défier le Panathinaïkos en barrages de la Ligue des Champions. Bien sûr, la concurrence ne s’en plaindra pas. La France, redescendue à la sixième place derrière les Pays-Bas à l’entame de cette saison, ne peut que s’en réjouir. Et ce malgré l’élimination de l’Olympique de Marseille au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Le @staderennais et @OM_Officiel sont bien partis pour être en chapeau 2 d’Europa League. Quel serait le groupe le + dur selon vous ? Pour moi : Liverpool, Union St-Gilloise et Fribourg. pic.twitter.com/gjT3OPIcFM — CoefficientUEFA (@CoeffiUEFA_) August 18, 2023

Les Marseillais sont effectivement reversés en Ligue Europa, une compétition qui pourrait leur permettre de réaliser un meilleur parcours, et donc de marquer davantage de points pour les représentants de Ligue 1. Rappelons que la France avait terminé le dernier exercice à la cinquième place, assurant ainsi quatre billets (dont trois directs) pour le nouveau format de la Ligue des Champions en 2024-2025.