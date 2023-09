Haaland et Mbappé calmés par le meilleur buteur d'Europe

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Les différents championnats européens n'ont pas repris depuis très longtemps mais déjà, certains joueurs font forte impression. C'est notamment le cas de Serhou Guirassy.

En ce début de saison en Europe, certains joueurs n'ont pas perdu de temps pour marquer les esprits. Malgré les péripéties qu'il a vécues cet été, Kylian Mbappé est déjà le meilleur buteur de Ligue 1 avec 7 buts marqués. C'est aussi le cas pour Erling Haaland, parti sur des bases aussi solides que lors de l'exercice précédent. En Bundesliga, là ou le jeu est très ouvert, Harry Kane a également pris ses marques avec ses 4 buts marqués avec le Bayern Munich. Pourtant, aucune de ces trois stars évoquées n'est actuellement le meilleur buteur d'Europe dans les cinq grands championnats. Il s'agit en effet d'un joueur bien connu de Ligue 1 : Serhou Guirassy.

Mbappé et Haaland malmenés, Guirassy fait fort

Passé récemment par le Stade Rennais, Serhou Guirassy marche sur l'eau depuis le début de la saison sous les couleurs de Stuttgart. L'attaquant compte 8 buts en seulement quatre matchs de Bundesliga. Et ce qui est impressionnant, c'est aussi la manière de marquer. Le Guinéen de 27 ans a notamment inscrit un doublé contre Bochum mais surtout un triplé ce week-end face à Mayence. Si l'on rajoute son but en Coupe d'Allemagne, Guirassy est à 9 buts toutes compétitions confondues. Plus globalement, son arrivée en Allemagne après un échec au Stade Rennais est une belle réussite. En 33 rencontres disputées avec Stuttgart, Guirassy a déjà planté à 23 reprises. Lors de la prochaine journée en Allemagne, ceux qu'on surnomme les Souabes affronteront Darmstadt. Un adversaire contre lequel l'ancien Breton pourrait encore faire parler la poudre.