Foot : Cristiano Ronaldo est son ami, mais le plus fort c'est Messi

Ces dernières années, il a été demandé à de nombreux footballeurs qui de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo avaient leur préférence ultime.

Très récemment, David Beckham s’est par exemple positionné en faveur du meneur de jeu argentin de Barcelone. Et ce n’est pas le seul puisque dans une interview accordée au Sunday Times, Wayne Rooney a également été interrogé à ce sujet. Ancien coéquipier du Portugais à Manchester United, l’actuel attaquant de Derby County a surpris son auditoire puisque malgré son amitié pour Cristiano Ronaldo, « l’infernal » Wayne Rooney a affiché sa préférence pour Lionel Messi. Nul doute que le meilleur buteur de la Série A cette saison avec la Juventus Turin n’appréciera guère…

« Ronaldo n'était pas autant focalisé sur le but quand on a commencé à jouer ensemble, mais on pouvait voir que tout ce qu'il voulait, c'était être le meilleur joueur du monde. Il s'est entraîné encore et encore et il a commencé à être productif. Cristiano est devenu un buteur incroyable. Lui et Messi sont sans aucun doute les deux meilleurs joueurs de l'histoire. En dépit de mon amitié pour Ronaldo, je choisirais Messi. C'est pour la même raison que j'adorais regarder Xavi et Scholes. Pour leur manière différente de faire les choses. Je parlais de sang-froid et je ne me souviens pas avoir vu Messi frapper le ballon de toutes ses forces. Il le fait juste rouler, ça paraît tellement facile... Dans la surface, Ronaldo est sans pitié, c'est un tueur. Mais Messi va vous torturer avant de vous tuer. Avec Messi, on a juste l'impression qu'il s'amuse davantage » a indiqué Wayne Rooney, tout simplement subjugué par le talent sans commune mesure de Lionel Messi. Un constat respectable et qui sera massivement partagé sans doute, mais qui ne manque pas de surprendre au vu des liens forts qui unissent Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo.