Eur : Ronaldo ou Messi, il a testé

Miralem Pjanić est revenu sur la rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, deux joueurs qu'il a eu la chance de côtoyer au quotidien.

Les joueurs qui ont eu l'immense chance d'évoluer aux côtés de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont rares. Parmi eux, on peut citer Deco, Gonzalo Higuain ou encore Angel Di Maria. Depuis son transfert de la Juventus vers Barcelone, Miralem Pjanić fait désormais partie de cette liste VIP. Dans un entretien accordé à Telefoot, l'ancien joueur de l'OL est revenu sur son adaptation en Catalogne, et en a profité pour comparer les deux extraterrestres qui dominent la planète football depuis plus de dix ans maintenant.

« Cristiano est impressionnant par sa régularité, son professionnalisme. Il est focalisé sur ses objectifs : le but, gagner, les statistiques. Leo c’est un don, c’est de la poésie. C’est impressionnant à voir, c’est de la magie. Messi est focalisé sur sa saison. Il sait très bien ce qui est le mieux pour lui, et tout le monde aimerait qu’il reste. Si tu perds Leo, tu perds beaucoup : c’est un joueur unique dans le monde » s'est ensuite inquiété le milieu de terrain. Les personnalités du football apprécient particulièrement s'exprimer sur le duel qui aura marqué l'histoire du foot. Dernièrement, c'est le Roi Pelé qui avait avoué sa préférence pour Cristiano Ronaldo. À respectivement 36 et 33 ans, le Portugais et l'Argentin continuent de dominer le football mondial. Leur rivalité à la durée sans précédent cherche toujours sa petite soeur, qui pourrait bien être entre Kylian Mbappé et Erling Haaland au cours des prochaines années.