Foot : Messi ou Cristiano Ronaldo, le Roi Pelé n'hésite pas

Dans : Foot Europeen.

Les années défilent, mais Lionel Messi et Cristiano Ronaldo continuent d’impressionner la planète football.

En ce début de saison, l’attaquant du FC Barcelone semble toutefois moins en jambes que son principal rival, qui reste une véritable machine à marquer à la Juventus Turin. C’est ainsi que lors d’une interview accordée à la chaîne YouTube Pilhado, la légende brésilienne Pelé (80 ans) a jugé que Cristiano Ronaldo était à ce jour le meilleur joueur du monde. Plus fort et plus constant, le Portugais a fait la différence sur Lionel Messi selon le « Roi » brésilien, qui témoigne tout de même de son admiration et de son affection pour le Ballon d’Or argentin.

« Aujourd'hui, le meilleur joueur du monde est Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il est le meilleur, parce qu'il est plus constant, mais vous ne pouvez pas oublier. Messi, bien sûr, mais ce n'est pas un attaquant. Qui est le meilleur de tous les temps ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Nous ne pouvons pas oublier Zico, Ronaldinho et Ronaldo. Et en Europe, Franz Beckenbauer et Johan Cruyff. Maintenant, ce n'est pas ma faute, mais je pense que Pelé était meilleur qu'eux tous » a lâché la légende brésilienne, n’hésitant pas à parler de lui à la troisième personne et à s’attribuer le titre honorifique de meilleur joueur de tous les temps. Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir les fans de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. A titre de comparaison entre les deux hommes, le Portugais a inscrit 16 buts depuis le début de la saison tandis que La Pulga a trouvé le chemin des filets à 10 reprises…