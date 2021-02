Eur : Mbappé ou Haaland, il n'hésite pas

Dans : Foot Europeen.

Alors que l'Europe entière s'affole pour un futur duel Mbappé - Haaland, Mickaël Landreau a semble-t-il déjà choisi son camp.

Les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions ont vu s'exprimer les deux futures stars du football mondial. Kylian Mbappé et Erling Haaland ont respectivement détruit le Barça et le FC Séville. L'attaquant du PSG a inscrit un retentissant triplé au Camp Nou, auquel le Norvégien a répondu dès le lendemain par doublé ainsi qu'une passe décisive. Des prestations qui ont même poussé la direction du Real Madrid à changer ses plans : fini les espoirs brésiliens, le club espagnol veut former un duo de Galactiques avec les deux jeunes buteurs ! Si la rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a tenu (et tient encore) en haleine les fans de foot pendant près de dix ans, tout laisse supposer que la prochaine décennie sera dominée par Haaland et Mbappé. Sur le plateau du Canal Sport Club, Mickaël Landreau a exprimé sa préférence.

« Mbappé est exceptionnel. On le critique, je ne comprend pas pourquoi, pour moi ce n'est pas justifié. Oa a une pépite qui est française, agréable, à un niveau exceptionnel depuis des années. Pour moi il est au pour l'instant dessus d'Haaland, car partout où il est, l'équipe dans laquelle il est gagne : Monaco, l'équipe de France, Paris. Il a beaucoup de trophées, finale de Ligue des Champions. C'est exceptionnel de voir son parcours, alors profitons, et soutenons un Français à ce niveau là. Ça fait depuis Zizou qu'on n'a pas eu de ballon d'Or » a déclaré l'ancien gardien du Paris Saint-Germain. Bien que les deux jeunes espoirs présentent des similitudes, leur profil est complètement différent et il paraît aujourd'hui bien compliqué d'en placer un au dessus de l'autre. Les prochaines années répondront, ou pas, à cette question. D'ici là, les supporters madrilènes peuvent rêver de voir les deux potentiels futurs ballon d'Or porter le maillot de leur équipe.