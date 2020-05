Eur : Le championnat de Turquie recommence le 12 juin !

Dans : Foot Europeen.

Le championnat de Turquie, mis à l'arrêt par le Covid-19, reprendra dans un peu plus d'un mois ont annoncé les autorités sportives.

Tout comme l’Allemagne, la Turquie a décidé ce mercredi que même s’il fallait être prudent, il n’y avait aucune raison sérieuse de stopper définitivement le championnat 2019-2020 comme la France s’est empressée, la semaine passée, de le faire. Et c’est Nihat Ozdemir, le président de la Fédération Turque de Football, qui a annoncé ce mercredi qu’après une visioconférence avec le ministre des Sports et l’UEFA, la Süper Lig reprendra le 12 juin prochain, soit trois mois après son interruption alors que l'on venait de jouer la 26e journée de Championnat. Au classement, Trabzonspor était en tête à égalité avec Basaksehir et avec une avance de trois poins sur Galatasaray. Autrement dit, la bataille faisait rage pour le titre national, et cette reprise était forcément attendue et souhaitée, même si bien évidemment elle se fera à huis clos.