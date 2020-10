Eur : Bertrand Latour taille un costard à Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Europeen.

Très attendu lors de France-Portugal, Cristiano Ronaldo n'a pas permis à son équipe de briller. Pour Bertrand Latour, CR7 était à côté de la plaque.

Quatre ans après sa courte participation à la finale de l’Euro gagnée par le Portugal, il était sorti sur blessure, Cristiano Ronaldo retrouvait dimanche soir les Bleus et le Stade de France. Mais CR7 n’a pas été particulièrement mis en valeur, le joueur de la Juventus ne réussissant toujours pas à marquer contre les Bleus. Pour Bertrand Latour, malgré son talent et son palmarès, Cristiano Ronaldo a totalement raté ce rendez-vous avec les champions du monde. Au moment d’analyser la prestation de la star portugaise, le journaliste de la chaîne L’Equipe a confié sa déception.

« Non je n’ai pas trouvé Cristiano Ronaldo si bon que cela, même si le match était cadenassé. Si ce n’est pas Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d’Or, je ne suis pas certain que l’on fasse la même analyse de ses 90 minutes. A part la frappe repoussée par Lloris en fin de match, pour le reste il a été assez transparent (…) Ronaldo a fait un match sans rien de notable, même si ce n’est pas uniquement de sa faute, il n’a pas été aidé par ses coéquipiers. Cela n’enlève rien à sa carrière », a toutefois fait remarquer un Bertrand Latour, dubitatif mais pas assassin à l’encontre de Cristiano Ronaldo. Mais la statistique est toujours là, CR7 n'a jamais marqué planté un but contre la France, une situation assez rare pour lui.