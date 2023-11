Zidane ou Bellingham, Ancelotti a du mal à trancher

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Buteur et passeur décisif contre Naples (4-2) mercredi en Ligue des Champions, Jude Bellingham a encore impressionné Carlo Ancelotti. L’entraîneur du Real Madrid a même osé une comparaison avec la légende Zinedine Zidane.

Le Real Madrid et ses supporters n’ont d’yeux que pour Jude Bellingham. Sans période d’adaptation, le milieu offensif s’est rendu indispensable à la Maison Blanche avec des statistiques à la Cristiano Ronaldo. Et l’international anglais garde son rythme infernal sur la durée. Ce mercredi, la recrue à plus de 100 millions d’euros a récidivé avec un but et une passe décisive contre Naples en Ligue des Champions. De quoi impressionner Carlo Ancelotti, une fois de plus.

« La vérité c'est que Bellingham surprend chaque jour, à chaque match. Et pas seulement nous, il surprend tout le monde, a commenté le coach du Real Madrid. C'est un cadeau pour le football. Tout le monde du football est ravi de voir un joueur avec ce potentiel et cette image positive. J'espère qu'il pourra continuer comme ça. Je ne commente pas le prix de son transfert. C'est un transfert incroyable pour le club. Bellingham est un jeune sérieux et professionnel. Il s'est très bien adapté au vestiaire. »

Bellingham plus offensif que Zidane

« Il n'a rien réclamé de spécial. Il travaille, il s'entend bien avec ses coéquipiers. Il doit améliorer son espagnol, personne n'est parfait », a glissé l’Italien, avant d’oser une comparaison avec la légende du club Zinedine Zidane. « C'est difficile de comparer deux générations différentes. Ce que je vois comme différences, c'est que Bellingham a une projection vers la surface que Zidane n'avait pas, et que Zidane avait une qualité individuelle que Bellingham n'a pas, a analysé le technicien. Mais c'est le football moderne qui réclame plus de joueurs forts physiquement, qui sont capables de couvrir plus de terrain plus rapidement. » Dans un autre style, l'ancien joueur du Borussia Dortmund pourrait lui aussi marquer l'histoire du Real Madrid avec le numéro 5 dans le dos.