Zidane au Real avec Mbappé dans ses bagages, la grande annonce

Le Real Madrid est toujours en quête de son futur attaquant de pointe avec le départ de Karim Benzema, pas remplacé. Un entraîneur est également attendu. Ce double problème va être réglé par Kylian Mbappé et Zinédine Zidane.

Selon toute vraisemblance, Carlo Ancelotti va quitter le Real Madrid à la fin de saison. La direction espagnole étude d'ores et déjà toutes les possibilités pour remplacer le technicien italien. Xabi Alonso a été pisté mais l'actuel coach du Bayer Leverkusen semble se diriger vers le Bayern Munich, alors que Thomas Tuchel ne fait pas l'unanimité en Bavière. Concernant le Real Madrid, la place est encore ouverte. José Álvarez a avancé sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito que c'est Zinédine Zidane qui va entraîner le club de la Maison Blanche, pour un troisième mandat. Une révélation osée tant le maestro tricolore semble avoir fait le tour de la question en trois passages dans la capitale espagnole, un en tant que joueur, et deux comme entraineur où il a absolument tout gagné. Mais l'entraineur français a bien compris que la porte de l'équipe de France était définitivement fermée à l'heure actuelle, et qu'il allait devoir se trouver un club s'il voulait reprendre du service. Le Real cherche justement un technicien, alors que Carlo Ancelotti est annoncé avec énormément d'insistance du côté du Brésil, qui se débrouille très mal actuellement sans sélectionneur définitif.

Zidane et Mbappé enfin réunis, au Real Madrid

Mais à Madrid, Zidane n'arriverait pas seul. Le journaliste espagnol affirme également que le Ballon d'or 98 sera accompagné de Kylian Mbappé pour renforcer le géant de la Liga. Une information à prendre avec parcimonie, car dans un sens comme dans l'autre, rien n'est fait. Par exemple récemment, le journal Relevo a plutôt évoqué une prolongation de Carlo Ancelotti, alors que celui-ci est annoncé très proche de la sélection brésilienne.

De son côté, le PSG est également toujours en train de tenter de convaincre Kylian Mbappé de rester à Paris. Et l'ancien monégasque a décidé de prendre son temps dans ce dossier, refusant de trancher dès les premiers jours de 2024, pour peser sur son avenir, mais aussi avoir le meilleur contrat et la meilleure offre, afin d'avoir des chances de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Néanmoins, José Álvarez martèle que l'ancienne gloire française et le capitaine de l'équipe de France vont pour la première fois travailler ensemble, sous la tunique du Real Madrid. Ce feuilleton risque de durer jusqu'à la fin de la saison et jusqu'à la décision finale de Kylian Mbappé, qui pourrait être prise après l'Euro. De son côté, Ancelotti reste vague sur son avenir, alors que Zidane a déjà rappelé son souhait de vouloir reprendre du service, lui qui n'a entraîné que le Real Madrid et qui rêve secrètement des Bleus, un poste occupé par son ancien coéquipier Didier Deschamps. Si Zidane et Mbappé venaient à collaborer au Real dans quelques mois comme l'assure El Chiringuito, nul doute que les socios apprécieraient cette évolution au sein de la Casa Blanca. Le PSG un peu moins.