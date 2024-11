Xabi Alonso au Real, le gros problème

Priorité du Real Madrid pour l’après-Ancelotti selon la presse espagnole, Xabi Alonso suscite l’intérêt de Manchester City, qui pense au coach du Bayer Leverkusen pour prendre la suite de Pep Guardiola.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2026, Carlo Ancelotti reste exposé à la terrible vérité des résultats avec un président comme Florentino Pérez au-dessus de lui. Pour l’instant, il n’y a pas péril en la demeure dans la Casa Blanca mais en cas de perte du titre en Liga et si le parcours en Ligue des Champions n’est pas à la hauteur, alors Carlo Ancelotti pourrait être remercié par son président à un an de la fin de son contrat. En cas de départ du « Mister » italien, le Real Madrid aimerait faire venir Xabi Alonso, l’homme du titre du Bayer Leverkusen la saison prochaine. La presse espagnole le confiait il y a encore quelques jours.

Mais dans ce dossier, un énorme hic pourrait compliquer la tâche du Real Madrid selon les informations de Sky Sports en Allemagne. Le journaliste Florian Plettenberg lâche une petite bombe en cette fin de semaine en révélant que Xabi Alonso est le choix numéro un de Manchester City en cas de départ de Pep Guardiola, dont le contrat expire en juin prochain.

